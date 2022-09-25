Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине

«Участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, а также попытки альянса войти на исторически восточнославянские и смежные земли предопределили для “Версаля 2.0” судьбу первого “Версаля”. Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад», — подчеркнул Макей.
Именно Запад сделал этот конфликт неизбежным не только своей политикой расширения НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов, уверен глава внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что Белоруссия много и везде говорит о конфликте на Украине.
«Мы не можем вести себя иначе. Конфликт происходит у нашего порога, и нам очень печально видеть, как братский украинский народ стал жертвой геополитических игр коллективного Запада», — пояснил он.
При этом глава МИД Белоруссии подчеркнул, что Украина не нужна Западу ни как член НАТО, ни как член Евросоюза — новые «покровители» просто использовали ее в большой игре против России.
«Сегодня Украина платит кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов: белорусов, русских и украинцев», — отметил Макей.
Министр напомнил, что с 2014 года Минск прилагал и продолжает прилагать все возможные усилия для того, чтобы установить мир на Украине.
«Убеждены в том, что вопросы как прекращения огня, так и всеобъемлющего стратегического мирного урегулирования ситуации вокруг Украины в широком контексте региональной и глобальной безопасности могут быть достигнуты только за столом переговоров. Альтернативы переговорам нет. Иначе мы все получим новый третий “Версаль”, — продолжил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
При этом Макей выразил мнение, что «как сосед и затронутая сторона Беларусь должна быть неотъемлемой частью и переговорного процесса, и итоговых гарантий безопасности».
Белорусский министр высказался в пользу глобального диалога по безопасности «в истинном духе Сан-Франциско».
«Возможно, подошло время для того, чтобы место лидера в вопросах глобальной безопасности коллективно заняли страны развивающегося мира. Мы считаем, что именно сегодня к вопросам глобального мира должны активно и напрямую подключиться Движение Неприсоединения, БРИКС, а также набирающие силу региональные интеграционные союзы государств», — заключил Макей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.