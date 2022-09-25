Британия увеличит расходы на оборону до £100 млрд к 2030 году

«Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% [трат на оборону от размера ВВП]. Однако, согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере £100 млрд к 2029−2030 годам. Сейчас он составляет £48 млрд. За восемь лет это большая сумма», — сказал глава Минобороны в опубликованном в субботу интервью. Оно стало первым с момента смены правительства в начале месяца.
Уоллес, который стал одним из немногих министров, сохранивших свой пост в новом кабинете, сообщил, что Трасс намерена выполнить свои предвыборные обещания и увеличить траты на оборону до 3% ВВП. «С первого дня она сказала: “Не сомневайтесь, я имею это в виду”», — привел слова главы правительства Уоллес. «Один из ее явных приоритетов как премьер-министра — мы будем инвестировать и тратить больше денег [на оборону]», — добавил он.
Глава Минобороны не стал детально рассказывать, куда именно будут направлены дополнительные средства. Однако он сообщил, что в планах ведомства укрепление возможностей сбора информации, наблюдения и разведки, а также борьбы с беспилотными вооружениями. «Если мы не можем сбить эти маленькие дроны, мы очень уязвимы», — заметил Уоллес.
На этой неделе канцелярия британского премьера сообщила, что до конца года правительство опубликует обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В Лондоне обещают, что в новой доктрине будет сделан акцент на противостоянии угрозам, якобы исходящим от России и Китая.