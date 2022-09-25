Глава МИД Испании считает, что у россиян должна быть возможность получать визы в ЕС

«Мы ничего не имеем против российского народа», — ответил он на вопрос, следует ли предлагать гражданам РФ убежище в ЕС. «Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это», — полагает министр. «Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили [открытой] дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого», — считает глава ведомства.
«России никогда не поздно сесть за стол [переговоров], например за стол ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), где она может говорить со всеми европейцами и реинтегрироваться в международное сообщество», — считает глава МИД Испании.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.