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09:52 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Испании считает, что у россиян должна быть возможность получать визы в ЕС

МАДРИД, 25 сентября. /ТАСС/. Россияне, пытающиеся покинуть РФ, должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза. Такое мнение выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете La Razon.

Источник: Reuters

«Мы ничего не имеем против российского народа», — ответил он на вопрос, следует ли предлагать гражданам РФ убежище в ЕС. «Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это», — полагает министр. «Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили [открытой] дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого», — считает глава ведомства.

По версии Альбареса, «украинцы и правительство Украины — единственные, кто может принимать решения, касающиеся их суверенитета и территориальной целостности».

«России никогда не поздно сесть за стол [переговоров], например за стол ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), где она может говорить со всеми европейцами и реинтегрироваться в международное сообщество», — считает глава МИД Испании.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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