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12:56 (мск), источник: ТАСС

В Сербии заявили, что страна не примет результаты референдумов в Донбассе

БЕЛГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Сербия, «исходя из международного права», не примет результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье. Об этом заявил в воскресенье по возвращении с ГА ООН глава МИД Сербии Никола Селакович.

Источник: AP 2022

«Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах, — сказал министр, отвечая на вопрос агентства Tanjug. — С одной стороны, мы принципиально привержены принципами и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это [признание результатов референдумов] полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ».

Ранее один из старейших и авторитетных сербских политиков, основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель в комментарии ТАСС заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине полностью соответствуют Уставу ООН. Как сообщили в избирательной комиссии Херсонской области, за ходом референдума в этой области следят в том числе и наблюдатели из Сербии.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В последние годы Приштина активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

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