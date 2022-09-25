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Частичная мобилизация: важное
16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Чехии считает, что страна должна принимать отказывающихся от мобилизации россиян

Чехия должна принять россиян, отказывающихся от мобилизации, заявил президент страны Милош Земан. В программе на CNN Prima News Земан выразил несогласие с позицией главы МИДа Яна Липавского, который заявил, что уклонисты из РФ не могут получать гуманитарную визу в Чехии.

Источник: AP 2022

По словам президента Чехии, человек, спасающийся из России, не является угрозой для безопасности. «Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — сказал Милош Земан (цитата по EuroZpravy). «Человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности», — добавил он.

Липавский заявил 22 сентября, что россияне, которые бегут из страны, потому что хотят избежать мобилизации, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехии.

Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов.

22 сентября сообщалось, что Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами ЕС о возможности предоставления россиянам, пытающимся избежать мобилизации, гуманитарных виз. Тем временем на сухопутных границах России выстроились очереди из машин, цены на авиабилеты резко выросли из-за ажиотажа.

Мария Федотова

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