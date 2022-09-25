Президент Чехии считает, что страна должна принимать отказывающихся от мобилизации россиян

По словам президента Чехии, человек, спасающийся из России, не является угрозой для безопасности. «Я думаю, что мы должны дать визы этим людям, как и украинским беженцам», — сказал Милош Земан (цитата по EuroZpravy). «Человек, бегущий из России, не представляет угрозы для безопасности», — добавил он.
Липавский заявил 22 сентября, что россияне, которые бегут из страны, потому что хотят избежать мобилизации, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы в Чехии.
Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в зону боевых действий будут отправлены 300 тыс. резервистов.
22 сентября сообщалось, что Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами ЕС о возможности предоставления россиянам, пытающимся избежать мобилизации, гуманитарных виз. Тем временем на сухопутных границах России выстроились очереди из машин, цены на авиабилеты резко выросли из-за ажиотажа.