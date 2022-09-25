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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Шольц заявил об опасности отправки танков на Украину

Германия не хочет отправлять танки на Украину, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не поставит танки Киеву.

«Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», — сказал Шольц.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки. Он отметил, что Украина благодарна Берлину за военную и финансовую поддержку, но «для победы ей нужно больше».

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