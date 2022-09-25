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19:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Патриарх Кирилл пообещал прощение грехов погибшим в «междоусобной брани» на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел воскресное богослужение в храме Александра Невского. Во время богослужения он назвал смерть во время «междоусобной брани» (во время боевых действий на Украине) «жертвой». По его словам, эта жертва «смывает» с человека все грехи.

Источник: РИА "Новости"

На богослужении патриарх произнес молитву, в которой попросил о победе Святой Руси. «Война, которая сейчас идет на просторах Руси, — это междоусобная брань», — считает глава РПЦ.

«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — сказал патриарх Кирилл, текст выступления есть на сайте РПЦ.

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с февраля в боевых действиях на Украине погибли 5937 российских военных. В тот же день российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам главы Минобороны, в рамках мобилизации призовут 300 тыс. россиян.

Анастасия Ларина

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