По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель.
«Явка по республике составила 76,09 процента», — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, отметив, что в воскресенье проголосовали 21,97 процента избирателей.
По ее словам, всего по итогам третьего дня в республике отдали свой голос более миллиона человек, по активности лидирует Луганск.
В ДНР явка по итогам трех дней составила 77,12 процента, сообщил глава Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман заявил, референдум можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50 процентов избирателей.
Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, иностранные наблюдатели не выявили нарушений в третий день референдума. Он также отметил, что предварительные итоги голосования оказались даже лучше, чем ожидалось.
В свою очередь, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.
Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55 процента с учетом голосования за рубежом.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, поставляющие оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.