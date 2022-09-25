В Германии 3 тыс. человек вышли на митинг с требованием запустить «Северный поток-2»

Демонстранты считают, что после запуска «Северного потока-2» газ станет дешевле. Организаторы рассчитывали на 5 тыс. участников. По информации полиции, акция прошла мирно.
Организатором выступил член правой партии Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis, Массовая демократическая партия Германии) Мартин Кляйн. Члены этой партии выступали против коронавирусных ограничений в 2021 году, а также против вакцинации. Ранее другая фракция Германии (Свободная демократическая партия) требовала демонтировать газопровод.
Германия остановила сертификацию «Северного потока-2» в феврале из-за военной операции России на Украине. Кроме того, против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG ввели санкции США. Сейчас этот газопровод используют для газификации регионов на северо-западе России. Президент России Владимир Путин говорил, если странам Европы «приспичило» и «тяжело» в ситуации с поставками газа, они могут снять санкции с «Северного потока-2».