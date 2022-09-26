МИД Венгрии назвал провальной санкционную политику Евросоюза

«Санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и всё это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии», — сказал он в эфире радио Kossuth.
Ранее, 23 сентября, Сийярто высказал мнение, что европейская экономика движется к рецессии, что противоречит интересам Европы и ее народов. Поэтому Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом антироссийских санкций.
В свою очередь, 22 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что освобождение России от санкций будет способствовать восстановлению европейской экономики благодаря падению цен и последующему снижению инфляции.
В тот же день депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек напомнил про обещание Венгрии наложить вето на любые новые санкции против России. Также Бек рассказал «Известиям» о новых санкциях в отношении России. По словам политика, ЕС рассматривает возможность расширения санкционного списка за счет лиц, причастных к организации и проведению референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.