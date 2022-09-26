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05:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Постпред РФ в Вене: ЗАЭС никогда не была милитаризована, ее нельзя демилитаризировать

Запорожская АЭС не была милитаризована, поэтому не может быть речи о ее демилитаризации, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он отреагировал на предложения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, связанные с безопасностью станции. Вместе с тем Москва разделяет предложенные «концептуальные рамки».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ульянов предполагает, что Гросси изложит позже «дополнительные соображения по содержательному наполнению своей инициативы».

«Тогда мы и будем формировать свое окончательное отношение к ней. В любом случае о так называемой демилитаризации АЭС речи идти не может хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована», — сказал постпред РФ ТАСС.

Он отметил, что Россия поддерживает предложенные МАГАТЭ рамки, «смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению ядерной аварии и недопустимости использования АЭС в качестве объекта или плацдарма для боевых действий». По его словам, эти установки являются для Москвы аксиомой «при том понимании, что украинская сторона должна прекратить вести огонь по ЗАЭС».

Сейчас оператором ЗАЭС де-юре выступает украинский «Энергоатом», которому до сих пор формально подчиняется персонал станции. Де-факто ЗАЭС с начала марта находится под контролем российских военных.

Леонид Уварчев

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