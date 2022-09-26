Постпред РФ в Вене: ЗАЭС никогда не была милитаризована, ее нельзя демилитаризировать

Ульянов предполагает, что Гросси изложит позже «дополнительные соображения по содержательному наполнению своей инициативы».
«Тогда мы и будем формировать свое окончательное отношение к ней. В любом случае о так называемой демилитаризации АЭС речи идти не может хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована», — сказал постпред РФ ТАСС.
Он отметил, что Россия поддерживает предложенные МАГАТЭ рамки, «смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению ядерной аварии и недопустимости использования АЭС в качестве объекта или плацдарма для боевых действий». По его словам, эти установки являются для Москвы аксиомой «при том понимании, что украинская сторона должна прекратить вести огонь по ЗАЭС».
Сейчас оператором ЗАЭС де-юре выступает украинский «Энергоатом», которому до сих пор формально подчиняется персонал станции. Де-факто ЗАЭС с начала марта находится под контролем российских военных.