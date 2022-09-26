06:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Берлускони побеждает на выборах в Сенат Италии
Бывший премьер, лидер партии «Вперед, Италия» побеждает на выборах в своем одномандатном округе на выборах в Сенат.
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Как передает ANSA, он набирает 49,5% голосов, опережая ближайшего конкурента более чем на 20%. Берлускони баллотировался в Монце.
По предварительным подсчетам, правоцентристская коалиция побеждает на парламентских выборах в Италии. Она набирает 44% голосов против 26,7% у левоцентристской коалиции. «Вперед, Италия» входит в правоцентристскую коалицию и набирает чуть больше 8% голосов (четвертое место среди всех партий).
Леонид Уварчев