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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Явка на референдуме в ДНР и ЛНР за три дня составила свыше 76 процентов, а в Херсонской и Запорожской областях — более 48 процентов, сообщил заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты России Александр Холодов.

Источник: © РИА Новости

«В ЛНР явка 76,09 процента, в ДНР состояние на сегодня, за три дня, явка 77,12 процента. <…> Запорожская область отстает — там 51,55 процента. И в Херсонской области пока что не перевалило барьер в 50 процентов. <…> Там 48,91 процента», — сказал он на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра ОП России по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Позже глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова уже уточнила, что с учетом явки на зарубежных избирательных участках голосование можно считать состоявшимся, поскольку общая явка превысила необходимый порог в 50 процентов.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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