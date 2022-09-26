Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР

«В ЛНР явка 76,09 процента, в ДНР состояние на сегодня, за три дня, явка 77,12 процента. <…> Запорожская область отстает — там 51,55 процента. И в Херсонской области пока что не перевалило барьер в 50 процентов. <…> Там 48,91 процента», — сказал он на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра ОП России по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Позже глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова уже уточнила, что с учетом явки на зарубежных избирательных участках голосование можно считать состоявшимся, поскольку общая явка превысила необходимый порог в 50 процентов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.