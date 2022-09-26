«Станет образцом для националистических партий по всей Европе». Что пишут мировые СМИ о победе крайне правых в Италии

«В Брюсселе — политическом центре Евросоюза, — а также в Берлине наблюдается большое беспокойство. Ведущие политики Евросоюза предупреждают о новом правом альянсе. Джорджия Мелони станет премьер-министром, чьим политическим образцом для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп. Поэтому победа на выборах альянса правоцентристских партий в Италии вызывает беспокойство», — сказала Welt социал-демократ и вице-президент Европарламента Катарина Барли.
Financial Times (FT) подчеркивает: правые доминировали в правительствах Италии как во время холодной войны, так и 1990-е годы. «Но это первые выборы, на которых партия с неофашистскими корнями “Братья Италии” стала самой сильной правой силой в стране в целом», — пишет газета.
При этом Мелони имеет минимальный опыт работы в правительстве, а ее коллеги по партии — еще меньше, обращает внимание FT. В то же время, прогнозирует газета, новое правительство будет пытаться усилить голос Италии в НАТО и Евросоюзе.
Как пишет Deutsche Welle* (DW), Мелони «явно не дистанцировалась от фашизма», а в своей автобиографии 2021 года она написала, что «путь, который мы [итальянцы] прошли, сложен, гораздо сложнее, чем многие хотят представить». В то же время, по словам нового премьера, она отвергает культ вождя, характерный для фашизма. DW* подчеркивает: логотип «Братьев Италии» представляет из себя стилизованный вечный огонь в национальных цветах Италии, — зеленом, белом и красном, — который горит на могиле диктатора Бенито Муссолини.
«Во время предвыборной кампании госпожа Мелони нерешительно осудила фашизм, когда ее спросили, считает ли она его “абсолютным злом”», — обращает внимание The Telegraph.
«[Выборы] сделают [Мелони] первой женщиной — премьер-министром Италии, возглавляющей самое крайне правое правительство со времен фашистской эпохи Бенито Муссолини», — вторит CNN.
The Guardian считает, что Джорджия Мелони «станет образцом для националистических партий по всей Европе». «Перспектива ее назначения на пост премьер-министра вряд ли будет приветствоваться в Париже или Берлине», — прогнозирует издание.
* внесено в реестр СМИ-иноагентов.