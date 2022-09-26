Турция не признает референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем присоединение Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины», — сказал Чавушоглу.
Накануне министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что страна не признает результаты референдумов, поскольку это, по его словам, «противоречит принципам международного права».
23 сентября президент США Джо Байден отверг возможность признания вхождения в состав РФ освобожденных территорий по итогам референдумов. По его словам, референдумы на освобожденных территориях являются «фикцией» и «нарушением международного права, включая устав ООН».
Президент Польши Анджей Дуда также заявил о том, что правительство страны не намерено признавать референдумы.
Исключил признание Германией результатов референдумов на освобожденных территориях и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, в чем Германия ее и поддерживает.
При этом она подчеркнула, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения.
При этом сами жители указанных регионов неоднократно выступали за присоединение к России.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября обратился к россиянам и жителям республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что Россия не может не откликнуться на искреннее стремление жителей этих регионов определять свою жизнь.
Референдумы проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожья и Херсонщины поддерживают проведение референдума.