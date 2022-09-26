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14:51 (мск), источник: © РИА Новости

Замглавы МИД призвал США «охолонуть»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. США должны «охолонуть» и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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