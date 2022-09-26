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18:44 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны не будет вводить ограничений на передвижение россиян

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «В условиях проведения в частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сказали в ведомстве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации. По его словам, сейчас распространяется большое количество фейков как со стороны противника, так и от «домашних истериков», поэтому «ко всем сливам следует относится аккуратнее».

Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в российские войска призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.

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