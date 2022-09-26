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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин дал российское гражданство Сноудену

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. В 2013 году он передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, после этого приехал в Россию и запросил временное убежище. За разглашение секретных сведений ему грозит до 30 лет тюремного заключения в США.

Источник: Reuters

По словам адвоката Эдварда Сноудена, его не призовут в рамках частичной мобилизации, так как он не служил в российской армии. «Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву», — пояснил его адвокат Анатолий Кучерена (цитата по «Интерфаксу»).

Вслед за Эдвардом Сноуденом заявление на гражданство подаст его жена американка Линдси Милс.

Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство в ноябре 2020 года. В октябре того года ему выдали бессрочный вид на жительство в России. После того, как Эвард Сноуден передал данные о слежке спецслужб США за американцами, он бежал сначала в Гонконг, а затем в Россию. В 2019 году Эдвард Сноуден в интервью The Guardian рассказал, что в 2017 году он заключил брак с Линдси Милс в одном из российских ЗАГСов. Его место жительства не разглашается из-за соображений безопасности.

В 2015 году в США был принят «Акт о свободе», который запрещает властям собирать данные о звонках и переписках американцев. В 2020 году апелляционный суд Калифорнии признал незаконной программу для слежки, которую разработало Агентство национальной безопасности, где работал Эвард Сноуден. Она была задумана как средство борьбы с экстремизмом в США.

Анастасия Ларина

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