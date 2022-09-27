Заполненные кристаллами гигантские яйца динозавров нашли в Китае Внутренняя поверхность находки была полностью усеяна сияющими минералами
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
00:55 (мск), источник: Ведомости

Министр иностранных дел Турции заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде сообщил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану о готовности к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях. Об этом 26 сентября сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, не уточнив, о каких именно новых условиях идет речь.

Источник: AFP 2022

«В Самарканде [16 сентября] господин Путин на встрече с нашим президентом сказал, что они могут вернуться к переговорам [с Украиной]. Конечно, они тоже говорят, что есть новые условия», — рассказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Токио (цитата по Anadolu).

«Ведомости» направили запрос в МИД России с просьбой разъяснить, было ли такое заявление и какими могут быть «новые условия» для возобновления переговоров. Путин, объявляя о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля, называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» страны. Сам Путин на саммите ШОС 18 сентября не отрицал теоретическую возможность контактов с Киевом, но уточнял, что главным условием для переговоров с Киевом является согласие на них украинской стороны. Этого, по словам российского президента, сейчас нет. «Не готов — и не надо», — сказал тогда Путин.

Читайте также
Обнародован список IT-специальностей для отсрочки от призыва

В последний раз встреча переговорщиков России под руководством Владимира Мединского и Украины под руководством главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии проходила в Стамбуле 29 марта. Чавушоглу отметил 26 сентября, что Анкара считает необходимой для прекращения огня личную встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Месяцем ранее Эрдоган на встрече с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что «сохраняет твердую веру» в разрешение украинского кризиса за столом переговоров. Но в тот же день Зеленский заявил, что условием для переговоров является вывод войск за линию 24 февраля.

Иными словами, проведение референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (последние две сейчас относятся к территории Украины) предполагает, что условия переговоров с Киевом действительно поменялись, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Изначально, начиная военную операцию, Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет территориальных претензий к Киеву, а главной задачей являлось обеспечение безопасности жителей Донбасса. Очевидно, что действующее украинское руководство едва ли готово вести переговоры в нынешних условиях, полагает Кортунов.

Под новыми условиями, о которых говорила турецкая сторона, следует понимать новую геополитическую реальность, которая наступит после референдумов, согласен директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Российское государство меняет риторику, исходя из скорого возможного присоединения к себе новых территорий, говорит он. Но какую бы жесткую позицию сейчас ни занимал Киев, переговоры, по мнению эксперта, в любом случае состоятся.

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стрельба в школе Ижевска. Главное
Рынок акций упал до февральских минимумов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговоры