МИД Ирана выступил против поставок оружия РФ и Украине с любой стороны

Министра попросили прокомментировать информацию американских СМИ о поставках беспилотников России. Он отметил, что между РФ и Ираном действует соглашение об оборонном сотрудничестве. Вместе с тем господин Абдоллахиан заверил, что Тегеран выступает «против войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине».
«Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры», — сказал министр изданию Al-Monitor.
Американские СМИ сообщили о получении Россией иранских беспилотников в августе. Кремль называл публикации вбросом. Украинские СМИ при этом публикуют фотографии сбитых иранских дронов. Информация о беспилотниках привела к дипломатическому скандалу: Киев лишил посла Ирана аккредитации, Тегеран обещал ответные меры.