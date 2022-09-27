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05:29 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Ирана выступил против поставок оружия РФ и Украине с любой стороны

Иран не поддерживает ни одну сторону конфликта между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан. Тегеран выступает против поставок оружия и Москве, и Киеву от любого другого государства.

Источник: Reuters

Министра попросили прокомментировать информацию американских СМИ о поставках беспилотников России. Он отметил, что между РФ и Ираном действует соглашение об оборонном сотрудничестве. Вместе с тем господин Абдоллахиан заверил, что Тегеран выступает «против войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине».

«Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры», — сказал министр изданию Al-Monitor.

Американские СМИ сообщили о получении Россией иранских беспилотников в августе. Кремль называл публикации вбросом. Украинские СМИ при этом публикуют фотографии сбитых иранских дронов. Информация о беспилотниках привела к дипломатическому скандалу: Киев лишил посла Ирана аккредитации, Тегеран обещал ответные меры.

Леонид Уварчев

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