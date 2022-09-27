Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула

«В ответ на сложившуюся ситуацию, вице-министр иностранных дел (Такэо. — Прим. ред.) Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту и нашим требованиям», — заявил Хаяси.
По его словам, «нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью».
При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии «не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях».
«Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест», — сказал министр.
Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.