В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
05:22 (мск), источник: © РИА Новости

Япония потребовала официальных извинений от России из-за задержания консула

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, где от него потребовали «официальных извинений» после сообщений о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений, заявил глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси. Об этом передает Abema News.

Источник: Reuters

«В ответ на сложившуюся ситуацию, вице-министр иностранных дел (Такэо. — Прим. ред.) Мори вызвал сегодня российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и заявил ему решительный протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись. Мы настоятельно призываем российскую сторону серьезно подойти к этому протесту и нашим требованиям», — заявил Хаяси.

По его словам, «нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью».

При этом Хаяси выразил мнение, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника японской дипмиссии «не соответствовали нормам Венской конвенции о консульских отношениях и положениям японо-советской конвенции о консульских отношениях».

«Это прискорбно и абсолютно неприемлемо. После такого несправедливого обращения это абсолютно невероятно, что было направлено уведомление об объявлении этого сотрудника персоной нон грата. Мы выражаем решительный протест», — сказал министр.

Накануне Федеральная служба безопасности заявила о задержании Тацунори с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.

Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Дипломат должен в течение 48 часов покинуть Россию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Немцы отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
'Это все изменит'. Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия