Пушков высказался в защиту потенциальной главы правительства Италии

«Guardian сравнивает Мелони с Орбаном и предсказывает “гражданскую войну” в Италии в области культуры. Однако в международном плане при Мелони Италия скорее пойдет по пути Венгрии и Польши, где у власти также находятся правые, нелиберальные правительства», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, главной причиной неприязни к основной претендентке на пост премьер-министра Италии стало нежелание последней безоговорочно следовать ценностям Евросоюза в вопросах иммиграции, репродуктивных свобод, прав однополых семей и др.
Как отметила ранее заместитель председателя Европарламента Катрина Барли, в ЕП опасаются, что Джорджа Мелони будет брать пример с бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда станет новым премьер-министром Италии.
В свою очередь соцпредседатель Европейской партии зеленых Томас Вайц заявил, что Мелони «может стать катастрофой для Европы». Он подчеркнул, что Европейский союз может функционировать только сплоченно.
Ранее, 25 сентября, на парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, набрав 44,5%. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.
Мелони, вероятно, станет кандидатом на пост главы правительства, в чьем формировании примут участие союзные партии, набравшие на выборах в сенат и палату депутатов 9% и 8,23% голосов.
Вице-председатель итальянской Демократической партии Дебора Серракьяни заявила, что она станет в новом правительстве «главной оппозиционной силой». Ее левоцентристская коалиция заняла второе место на выборах.
Комментируя «Известиям» итоги выборов, один из депутатов правоцентристской коалиции заявил, что ожидать серьезного пересмотра санкционной политики Рима в отношении Москвы при новых властях не стоит. При этом во главе с Мелони Италия точно не будет самым оголтелым критиком России, добавил он.