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08:12 (мск), источник: РАПСИ

Стартовал завершающий день референдума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Финальный день голосования на референдумах о самоопределении, в котором ставится вопрос о вхождении в состав России, начался в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Финальный день голосования на референдумах о самоопределении, в котором ставится вопрос о вхождении в состав России, начался в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

При этом референдум уже признан состоявшимся на всех территориях, поскольку явка везде составила более 50% избирателей. Так, по состоянию на конец четвертого дня голосования, в Запорожской области в голосовании приняли участие 66,43% избирателей, в Херсонской области — 63,58%, в ЛНР — 83,61%, в ДНР — 86,89%. Все дни за ходом референдума следят сотни наблюдателей из десятков стран, грубых нарушений ими не зафиксировано.

Ранее голосование проходило на выездных участках, сегодня — единственный день, когда избиратели могут посетить стационарные избирательные участки.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила мужество людей, идущих на референдум, несмотря на обстрелы и угрозы Киева.

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