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08:35 (мск), источник: Life.ru

В США придумали, как быстро вооружить союзников, не опустошая свои склады

В США представили законопроект для оперативного вооружения партнёров и союзников, благодаря которому собственные запасы боеприпасов и техники не будут исчерпаны, а военные склады не останутся пустыми.

Источник: Reuters

Как говорится в заявлении одного из авторов инициативы, члена верхней палаты Конгресса США Джина Шахина — демократа от штата Нью-Гэмпшир, будет создан фонд по закупке боеприпасов. По его словам, это поможет оборонному ведомству поддерживать производственные линии страны, имеющие «решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США».

В частности, инициатива направлена на «укрепление оборонно-промышленной базы» США и «помощи Украине в обороне», а также на «реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.

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