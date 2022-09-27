В США придумали, как быстро вооружить союзников, не опустошая свои склады

Как говорится в заявлении одного из авторов инициативы, члена верхней палаты Конгресса США Джина Шахина — демократа от штата Нью-Гэмпшир, будет создан фонд по закупке боеприпасов. По его словам, это поможет оборонному ведомству поддерживать производственные линии страны, имеющие «решающее значение с точки зрения интересов национальной безопасности США».
В частности, инициатива направлена на «укрепление оборонно-промышленной базы» США и «помощи Украине в обороне», а также на «реагирование на растущую агрессию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».
Ранее Лайф уже писал, что Вашингтон продолжит содействовать передаче советских танков, имеющихся у стран НАТО, Украине. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Штаты уже потратили на военную помощь Киеву 15 миллиардов долларов.