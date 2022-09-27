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09:56 (мск), источник: ТАСС

Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия в республику россиян

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены провести переговоры с российской стороной по вопросу прибытия граждан РФ в республику. Об этом заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Туркестанской области.

Источник: Reuters

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. <…> Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По его словам, в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность.

«У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — отметил Токаев.

При этом президент Казахстана отметил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.

«Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — добавил лидер республики.

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