Казахстан проведет переговоры с Россией по вопросу прибытия в республику россиян

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. <…> Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — цитирует главу государства его пресс-служба.
«У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», — отметил Токаев.
«Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны ООН я вновь заявил об этом», — добавил лидер республики.