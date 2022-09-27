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10:40 (мск), источник: Ведомости

Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости

Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — написал Медведев.

Он уточнил, что такая реакция последует при возникновении угрозы существованию России. Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.

Также Медведев предостерег западные страны от размещения ядерного оружия на Украине. «Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — подчеркнул политик.

При этом зампред Совбеза РФ считает, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт напрямую, если дело дойдет до ядерного оружия. По его мнению, Запад беспокоится за свою безопасность куда сильнее, чем за «судьбу никому не нужной погибающей Украины».

Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте.

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза РФ

Такое заявление зампред Совбеза РФ сделал на фоне высказываний западных политиков об угрозе применения Россией ядерного оружия. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о «ядерных угрозах против Европы». На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что «в ход пошел ядерный шантаж». Путин также подчеркнул, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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