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11:10 (мск), источник: РБК Life

Испания планирует выдавать визы «цифровых кочевников». Что это значит

Появились подробности, что страна готова предложить удаленщикам.

Источник: AP 2022

Испания планирует выдавать визы «цифровых кочевников» гражданам стран, не входящих в Евросоюз, передает The Guardian. Визы будут предлагаться иностранным удаленщикам, которые получают не более 20% своего дохода от испанских фирм. Это даст им возможность жить в Испании, пользуясь налоговыми льготами. Сообщается, что сейчас ведется работа над деталями будущего закона, но основные подробности уже известны.

«Виза будет первоначально действовать 1 год с возможностью продления до 5 лет. Близкие родственники, такие как супруг или дети, имеют право также получить временный вид на жительство в Испании», — пишет издание.

Что требуется от кандидата в испанские «цифровые кочевники»

Кандидат на временный переезд в Испанию должен доказать, что уже работает удаленно не менее года. Придется предоставить трудовой договор, а если речь о фрилансе, то подтвердить, что профессиональные интересы находятся за пределами Испании. «Цифровой кочевник» должен доказать нужный уровень дохода (предположительно, не менее €2000 в месяц) и наличие потенциального места проживания в Испании, добавляет The Guardian.

Что предлагается вместе с визой «цифрового кочевника»

В течение первых 4 лет жизни в Испании удаленщики не из стран ЕС смогут пользоваться налоговыми льготами. Их доход будет облагаться по ставке 15%, а не по стандартной базовой в 25%. Популярностью среди удаленщиков пользуются Мадрид, Валенсия и Барселона, а также сельская местность.

«Превосходное покрытие 4G почти по всей Испании соблазняет многих удаленщиков обосноваться в сельской местности, где арендная плата очень низкая. Скорость интернета является одной из самых высоких в Европе и составляет 148 Мбит/с, что почти вдвое превышает скорость в Великобритании (75 Мбит/с)», — поясняет газета.

Подобные визы «кочевников» есть и в других европейских странах, которые выдаются на разных условиях Например, в Хорватии заявители должны зарабатывать не менее €2300 в месяц, в Эстонии — €3500, в Исландии — €7100, в Португалии — всего €700 евро, а в Греции надо иметь ежемесячный доход от €3500.

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