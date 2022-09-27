Еще двое депутатов попросились на военную операцию

Кастюкевичу 45 лет, он окончил военный вуз и «сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ», рассказал Турчак. По его словам, последние семь месяцев депутат руководил гуманитарной миссией «Единой России» в Херсонской области Украины.
Бондареву 62 года. Он был главнокомандующим ВВС РФ (2012−2015 годы) и ВКС РФ (2015−2017). Также «прошел обе чеченские кампании», «руководил нашей авиацией во время операции в Сирии», уточнил Андрей Турчак.
Ранее об отправке в зону военной операции попросили еще пять депутатов: Олег Колесников, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол (все — из «Единой России»). Их заявления рассмотрит Минобороны.