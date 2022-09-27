Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
13:00 (мск), источник: Известия

В Кремле не исключили диверсии на нитках «Северного потока»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что причиной ЧП на «Северном потоке» (СП) могла стать диверсия. Об этом он заявил 27 сентября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — отметил Песков.

По его словам, происшествие является вопросом, затрагивающем энергобезопасность целого континента.

Песков также назвал эту ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства.

«Значительно упало давление, это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в свою очередь «Известиям», что экономический интерес в произошедших авариях на нитках «Северного потока» имеют только США.

Он пояснил, что проблемы СП и СП-2 подрывают остатки призрачной возможности усилить энергобезопасность Евросоюза и избежать части последствий экономического кризиса.

Таким образом, конкурент в лице Евросоюза всё в большей степени рискует стать донором промышленности для США, заключил эксперт.

Утром во вторник оператор Nord Stream AG заявил о «беспрецедентных» повреждениях на трех нитках «Северного потока», добавив, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.

Немецкая газета Tagesspiegel также не исключила, что причиной падения давления на газопроводах могла быть диверсия. В ночь на 26 сентября на СП-2 было зафиксировано падение давления. ЧП произошло юго-восточнее датского острова Борнхольм. Береговые службы организовали охранную зону радиусом пять морских миль. Вечером того же дня стало известно, что давление упало на обеих ветках СП. Причины не известны, в настоящее время идет расследование.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСэнергетикаПесков Дмитрий