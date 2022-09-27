В Кремле не исключили диверсии на нитках «Северного потока»

«Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя», — отметил Песков.
Песков также назвал эту ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства.
«Значительно упало давление, это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил в свою очередь «Известиям», что экономический интерес в произошедших авариях на нитках «Северного потока» имеют только США.
Таким образом, конкурент в лице Евросоюза всё в большей степени рискует стать донором промышленности для США, заключил эксперт.
Утром во вторник оператор Nord Stream AG заявил о «беспрецедентных» повреждениях на трех нитках «Северного потока», добавив, что сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно.
Немецкая газета Tagesspiegel также не исключила, что причиной падения давления на газопроводах могла быть диверсия. В ночь на 26 сентября на СП-2 было зафиксировано падение давления. ЧП произошло юго-восточнее датского острова Борнхольм. Береговые службы организовали охранную зону радиусом пять морских миль. Вечером того же дня стало известно, что давление упало на обеих ветках СП. Причины не известны, в настоящее время идет расследование.