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14:10 (мск), источник: Известия

Путин назвал приоритетом для России спасение людей в Донбассе

Спасение людей в Донбассе и на освобожденных территориях Украины находится во главе угла для всего российского общества. Об этом заявил 27 сентября президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об уверенности в воссоединении Донбасса с Россией в ближайшее время.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на готовность правовой системы России принять новые регионы.

Ранее Путин, еще до начала спецоперации, несколько раз сравнивал происходящее в Донбассе с геноцидом.

27 сентября — последний день голосования на референдумах о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Спецоперация на Украине
Путин назвал приоритетом для России спасение людей в Донбассе
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