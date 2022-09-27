Путин назвал приоритетом для России спасение людей в Донбассе

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов в Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, — все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Ранее в этот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об уверенности в воссоединении Донбасса с Россией в ближайшее время.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на готовность правовой системы России принять новые регионы.
Ранее Путин, еще до начала спецоперации, несколько раз сравнивал происходящее в Донбассе с геноцидом.
27 сентября — последний день голосования на референдумах о вхождении в состав России в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.