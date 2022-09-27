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14:52 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонская область не будет объявлять о независимости

ХЕРСОН, 27 сен — РИА Новости. Специального объявления о создании независимого государства в Херсонской области после объявления результатов референдума не будет, заявил во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА Новости

«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет», — сказал журналистам Сальдо.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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