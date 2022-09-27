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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Сегодня Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к Трудовому кодексу, согласно которым за мобилизованными гражданами и добровольцами сохранятся их рабочие места. Трудовые договоры с мобилизованными будут приостанавливаться, а в течение трех месяцев после окончания военной службы они смогут вернуться на работу.

Источник: РИА "Новости"

Законодательные нововведения также предусматривают дополнительные гарантии для семей мобилизованных. «Их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни», — пояснил депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

В пресс-релизе Госдумы также отмечается, что граждане, заключившие контракты о прохождении военной службы с 24 февраля по 21 сентября нынешнего года, получат «преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя», если ранее договоры с ними были расторгнуты.

Вчера, 26 сентября, в правительстве также обещали сохранить рабочие места за сотрудниками в случае их мобилизации. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что призванным по мобилизации работникам также присваивается статус военнослужащих, в связи с чем они получают те же льготы, что и контрактники.

Андрей Сапожников

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