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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
15:37 (мск), источник: ТАСС

На границе с Грузией подлежащим призыву россиянам вручают повестки

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Источник: РИА "Новости"

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал собеседник агентства.

Ранее в МВД по региону сообщили, что порядка 5,5 тыс. автомобилей в Северной Осетии ожидают проезда через российско-грузинскую границу, в том числе 3,6 тыс. легковых автомобилей.

Во вторник на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» состоялось выездное совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по республике и Северо-Осетинской таможни. Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу. Кроме того, в ближайшее время на КПП будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

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