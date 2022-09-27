На границе с Грузией подлежащим призыву россиянам вручают повестки

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — сказал собеседник агентства.
Во вторник на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» состоялось выездное совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по республике и Северо-Осетинской таможни. Было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу. Кроме того, в ближайшее время на КПП будет развернут мобилизационный пункт военкомата.