Минобороны пообещало не требовать у других стран вернуть россиян

Министерство обороны России не намерено обращаться к властям Грузии, Казахстана и других государств с просьбой о принудительном возвращении уехавших россиян, говорится в сообщении ведомства.
«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, об этом в тот день утром заявил президент Владимир Путин.
К полудню на сайтах авиакомпаний закончились билеты на рейсы из России в соседние государства, которые не требуют от россиян виз для въезда.
Резко выросло число желающих покинуть страну и по суше — многокилометровые пробки возникли у границ с Финляндией, Грузией и Казахстаном. За первые два мобилизационных дня из России в Финляндию въехали не менее 15,8 тыс. россиян через три пропускных пункта («Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка»), что вдвое больше показателей предыдущих дней. При этом число покинувших Финляндию в направлении России осталось прежним.
За первые шесть мобилизационных дней (с 21 по 27 сентября) в Казахстан въехали 98 тыс. жителей России, покинули республику 64 тыс. человек. Большинство приехавших россиян были вынуждены так поступить из-за «сложившейся безвыходной ситуации», заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан должен проявить гуманность, позаботиться о прибывших и обеспечить их безопасность, назвав сложившуюся ситуацию гуманитарным и политическим вопросом. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — добавил президент Казахстана.
В республиканском МВД при этом предупредили, что в случае объявления россиян в международный розыск, Казахстану придется их выдать России, однако оснований для выдачи не возникает, если «военкоматы будут искать».
В уголовном кодексе Казахстана также есть статья об ответственности за уклонение от воинской службы по призыву и во время мобилизации.
В Грузии не озвучили данные о въехавших за последние дни россиянах, сообщив лишь, что количество прибывших из России увеличилось на 40−45%, причем 60% из них республику покидают.
Официльный Тбилиси не видит причин для ограничений на въезд россиянам, отметили в грузинском МВД. «Почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — указал министр Вахтанг Гомелаури. ФСБ направила к границе с Грузией БТР, «на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска».
За уклонение от получения повестки и явки в военный комиссариат по российскому законодательству предусмотрена административная ответственность по статье о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП), наказание по ней — штраф от 500 до 3 тыс. руб. Кроме того, штраф грозит за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины; несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы или должности, образования, места жительства; непостановка на военный учет при переезде на новое место жительства.
Уголовная ответственность россиянину грозит лишь если получить повестку, подписать ее и не явиться по ней.
Процедура экстрадиции в Казахстан предусматривает, что российские уполномоченные органы отправляют в страну запрос о правовой помощи, этот запрос рассматривают местные судебные органы и прокуратура, решение выносит суд, описала процесс адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.
Она отметила, что если в случае экстрадиции человека выдали, то его должны привлечь к уголовной ответственности на родине «и в любом случае он не будет выполнять ту функцию, которую на него возлагает государство, то есть защищать Российскую Федерацию».
В указе президента о частичной мобилизации предусмотрена отсрочка для призыва в отношении лиц, которые приговорены к лишению свободы, если приговор уже вступил в законную силу.