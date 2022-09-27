Путин назвал сплошным надувательством ситуацию с вывозом зерна с Украины

«Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. При этом из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в ЕС.
Президент отметил, что Запад продолжает провоцировать глобальный продовольственный кризис.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с украинским зерном Путин назвал «наглым обманом». По словам президента, на тот момент из 2 млн т продовольствия до беднейших стран дошло только 60 000 т. Остальную продукцию ЕС забрал себе, добавил Путин.
При этом глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель утверждает, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». По его словам, в ЕС поддерживают выполнение зерновой сделки.