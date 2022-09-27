Премьер Польши назвал саботажем технические проблемы на «Северных потоках»

Этот день он назвал символичным вдвойне, отметив, что, с одной стороны, «удалось усилить энергетическую суверенность европейского континента», но с другой — приходится сталкиваться с актами саботажа.
«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно, что это акт саботажа», — сказал Моравецкий.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, в свою очередь, «Известиям», что экономический интерес в произошедших авариях на нитках «Северного потока» имеют только США.
Неполадки возникли на обоих трубопроводах накануне. На «Северном потоке — 2» было зафиксировано падение давления. ЧП произошло юго-восточнее датского острова Борнхольм. Береговыми службами в качестве меры безопасности была установлена охранная зона радиусом пять морских миль. Позже давление упало уже в обеих ветках «Северного потока».
Федеральное органы безопасности Германии считают, что это не может быть совпадением. Как написала немецкая газета Tagesspiegel, совершить подобного рода диверсии довольно сложно, так как для этого необходимо применять средства для погружения под воду. Такая операция могла планироваться длительное время. В материале отмечается, что ответственность за диверсию могут нести различные стороны, в том числе и Украина или связанные с ней силы.
Ранее, 2 сентября, «Газпром» объявил о приостановке работы газопровода «Северный поток» на неопределенный срок до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. Специалисты выявили утечку масла, что грозило пожаром и взрывами. Ростехнадзор РФ направил предостережение о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. До устранения замечаний транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что причиной ЧП на «Северном потоке» (СП) могла стать диверсия. По его словам, происшествие является вопросом, затрагивающим энергобезопасность целого континента. Песков также назвал эту ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства.