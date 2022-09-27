22:58 (мск), источник: ТАСС
Медведев приветствовал итоги референдумов фразой «Добро пожаловать домой, в Россию!»
Зампред Совета безопасности РФ назвал их очевидными.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях говорят о возвращении этих регионов в Россию. Об этом во вторник написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — заявил Медведев.
Референдумы о вхождении в РФ начались 23 сентября одновременно в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На данный момент во всех регионах голосование завершилось, идет подсчет голосов. По данным региональных избирательных комиссий, большинство голосовавших высказались за вхождение данных регионов в состав РФ на правах субъекта.