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22:58 (мск), источник: ТАСС

Медведев приветствовал итоги референдумов фразой «Добро пожаловать домой, в Россию!»

Зампред Совета безопасности РФ назвал их очевидными.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях говорят о возвращении этих регионов в Россию. Об этом во вторник написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — заявил Медведев.

Референдумы о вхождении в РФ начались 23 сентября одновременно в четырех регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. На данный момент во всех регионах голосование завершилось, идет подсчет голосов. По данным региональных избирательных комиссий, большинство голосовавших высказались за вхождение данных регионов в состав РФ на правах субъекта.

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