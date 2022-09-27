Ученые выяснили, почему рябит Млечный ПутьСпециалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
22:47 (мск), источник: РАПСИ

Более 98% избирателей на референдуме в ЛНР проголосовали за вступление в состав РФ

Более 98% избирателей в ходе референдума проголосовали за присоединение Луганской народной республики к Российской Федерации, сообщает ЦИК.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ. Более 98% избирателей Луганской народной республики в ходе референдума проголосовали за присоединение республики к Российской Федерации, сообщает ЦИК.

«По предварительным итогам обработки 100% протоколов, 98,42% избирателей в ЛНР проголосовали за вхождение в состав РФ», — сказали в избиркоме.

Референдум в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях завершился накануне. При этом он уже был признан состоявшимся на всех территориях, поскольку явка везде составила более 50% избирателей. Все дни за ходом голосования следили сотни наблюдателей из десятков стран, грубых нарушений ими не зафиксировано.

Четыре дня голосование проходило на выездных участках, в заключительный день волеизъявления граждане имели возможность посетить стационарные избирательные участки. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала мужество людей, идущих на референдум, поскольку все пять дней голосования территории подвергались обстрелам, а жители — угрозам со стороны Киева.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВС уточнил, когда требования юрлиц к застройщику не подлежат удовлетворению в натуре
ВС объяснил, можно ли получить судимость за неправильно взятые отгулы
Спецоперация на Украине
ВС РФ уничтожили БПЛА «Байрактар» и сбили два МиГ-29
Путин назвал приоритетом для России спасение людей в Донбассе
Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
Еще двое депутатов попросились на военную операцию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта