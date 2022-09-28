Большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в РФ

ТАСС, 28 сентября. Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали за вхождение в состав РФ на референдумах.
По подсчетам 100% протоколов в Запорожской области, 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В ЛНР, после подсчета 100% бюллетеней — «за» проголосовали 98,42% избирателей. В ДНР также обработали все протоколы — одобрили вхождение в состав РФ 99,23%. В Херсонской области по результатам подсчета 100% протоколов «за» высказались 87,05%.
После закрытия избирательных участков в ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%, всего в голосовании приняли участие 1 662 607 избирателей. В Запорожской области явка составила 85%, в голосовании приняли участие 541 093 человека. В ДНР явка на референдуме составила 97,51% или 2 131 207 человек, в Херсонской области — 78,86%, проголосовал 571 001 человек.
Референдумы проходили пять дней — с 23 по 27 сентября. В ходе голосования жители ДНР и ЛНР отвечали на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?».
Первые четыре дня в целях безопасности голосование на территории регионов проводилось выездными избирательными комиссиями в зданиях школ, театров, на придомовых территориях, а также путем адресного обхода жителей. В последний день голосования — 27 сентября — отдать свой голос можно было уже в специально подготовленных избирательных участках. На территории России, где было организовано голосование для беженцев, на избирательных участках можно было проголосовать в течение всех пяти дней.
В ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях голосование завершилось еще в 16:00, в ДНР же решение о завершении референдума принималось на местах и в соответствии с ситуацией с безопасностью, поэтому часть участков закрылась лишь в 20:00. Голосование на участке, организованном для переселенцев в Калининградской области РФ, продолжал работать до 17:00 мск (16:00 по местному времени). На Камчатке участок закрылся еще в 07:00 мск (16:00 по местному времени).
Во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися уже по итогу третьего дня голосования, когда явка везде превысила 50%. Основной отличительной особенностью референдумов стало то, что итоговые показатели явки рассчитывались от численности избирателей в списках на момент окончания голосования. Это связано с тем, что на участках, которые образованы за пределами регионов, списки составляются «с нуля»: в них вносятся избиратели, явившиеся для голосования и предъявившие необходимые документы. Кроме того, на освобожденных после 24 февраля территориях в составе ДНР и ЛНР избирательные списки на момент начала референдумов были предварительными и теперь пополняются по мере того, как люди, имеющие право голосовать на каждом конкретном участке, приходят и предъявляют документы о прописке.
Мониторинг голосования осуществляли, помимо Российской Федерации, представители 45 стран с пяти континентов. Все из них признали открытость референдума и высокий уровень организации. Так, к примеру, международный наблюдатель, депутат Госдумы Сергей Тен, отметил, что референдум в ЛНР прошел в соответствии с требованиями законодательства. В свою очередь мексиканский писатель Исраэль Гомес Арконада подчеркнул, что «факта давления и подкупа» на референдуме в ЛНР международные наблюдатели не зафиксировали.
Высоко оценили проведение референдума в Запорожской области. Международный наблюдатель от Бразилии, колумнист «Красного журнала» Энрике Домингес заявил в беседе с ТАСС, что люди, работающие на этом референдуме, были очень хорошо подготовлены и воспринимали свою работу очень серьезно. Кроме того, он обратил особое внимание на то, что люди голосуют добровольно, на них не давят.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября — на следующий день после того, как были объявлены референдумы в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях, — заявил, что Россия поддержит решение жителей этих регионов об их будущем, которое они примут в ходе голосования.
Как разъяснил в беседе с ТАСС дальнейшую процедуру заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, наблюдатель из РФ, юрист Олег Зацепа, в первую очередь должны быть определены результаты референдумов, после чего власти республик и областей направят в адрес президента РФ обращение с просьбой о принятии в состав. Только после этого, продолжил он, в Госдуму будет внесен проект специального закона о принятии субъекта в РФ, а также закона о ратификации соответствующего международного договора. В нем, по словам эксперта, будут определены все условия интеграции регионов в российское законодательство.
Сама интеграция, по словам Зацепы, может занять один-два года.