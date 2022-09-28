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02:16 (мск), источник: © РИА Новости

Лидер «Братьев Италии» пообещала поддержку Зеленскому

РИМ, 28 сен — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заверила Владимира Зеленского в продолжении поддержки Украины.

Источник: AFP 2022

Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает «на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии», а также оценил «постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии».

«Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа», — написала лидер «Братьев Италии».

На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные», которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия «Братья Италии» во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.

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