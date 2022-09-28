Лидер «Братьев Италии» пообещала поддержку Зеленскому

Мелони ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает «на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии», а также оценил «постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии».
«Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа», — написала лидер «Братьев Италии».
На состоявшихся в воскресенье в Италии досрочных парламентских выборах уверенную победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные», которая набрала около 44% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые стала правая партия «Братья Италии» во главе с Мелони (26%), которая имеет высокие шансы занять кресло премьер-министра.