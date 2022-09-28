02:19 (мск), источник: ТАСС
Сенат США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства
Он включает $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.
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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. Трансляцию заседания ведет телеканал C-span.
Инициативу поддержали 72 сенатора, 23 законодателя проголосовали против.
Законопроект, который включает временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть одобрен Конгрессом до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.
Документ предусматривает выделение $12,4 млрд на «помощь, связанную с Украиной, в том числе предоставление подготовки, военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины».