Военком ЕАО заявил, что не служивших в армии тоже призывают

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в первую очередь частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе и прежде всего проходившие военную службу и имеющие боевой опыт.
«Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь… Граждане, которые не служили, — они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям… То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории “возрастные”, назовем это так. У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь — кому 45. Все равны. В соответствии с федеральным законом о мобилизации 31-ФЗ. Мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и 20 лет назад. Соответственно, более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад, и (мы) стараемся работать в первую очередь с этими гражданами. Тем более теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно», — объяснил Кучабский в видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.
По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно.
«Я вчера беседовал, есть те, которые не служили. Они сказали “я хочу, я добровольно иду”… Мы не имеем права им отказывать, отодвигать в сторону, скажем так, или переносить на какие-то сроки», — отметил он.
В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев написал в своем Telegram-канале, что ЕАО одной из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Он отметил, что это была командная работа во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном. Численность мобилизованных в области не называют.