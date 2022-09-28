Запорожская ВГА заявила о выходе региона из состава Украины

Запорожская область больше не является частью Украины, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.
«Это решение окончательное и необратимо. Мы возвращаемся домой, в Россию», — сказал он.
Российские войска заняли 73% территории области, при этом ее административный центр, Запорожье, находится под контролем Киева. Тем не менее перед вхождением в состав России Запорожская область намерена объявить независимость всего региона, отмечал Рогов.
Президент Владимир Путин до начала референдумов говорил, что Москва поддержит решение этих регионов. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 сентября назвал итоги очевидными и сказал: «Добро пожаловать домой, в Россию!».
Власти Украины предупреждали, что в случае референдумов на подконтрольных России территориях откажутся от переговоров с Москвой. США, Евросоюз, Сербия, Турция, Британия заявили, что не будут признавать итоги голосований.