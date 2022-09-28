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09:50 (мск), источник: © РИА Новости

Инциденты на «Северных потоках» не случайны, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Данные говорят о том, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали преднамеренные действия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: Рассылка

«ЕС глубоко обеспокоен повреждением “Северных потоков” 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», — указывается в заявлении главы евродипломатии.

Он отметил, что «вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий».

«Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности», — также указывается в заявлении Борреля.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока — 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока».

Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая «может быть опасна для судоходства». Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, «на “Северном потоке” есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу».

Шведские сейсмологи заявили, что в районе утечек газа на трубопроводах зафиксировали два мощных взрыва.

Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

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