Покинувшие Россию без нарушения закона смогут вернуться, считает сенатор

«С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны «компетентные органы» персонально по каждому нарушителю.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией и соседними странами скопились очереди.