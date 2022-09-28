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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Покинувшие Россию без нарушения закона смогут вернуться, считает сенатор

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Источник: © РИА Новости

«С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны «компетентные органы» персонально по каждому нарушителю.

Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией и соседними странами скопились очереди.

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