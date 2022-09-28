Планы Путина, итоги референдумов и ЧП на «Северных потоках». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Отдельное обращение Путина по итогам референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях сейчас не планируется.
Путин вернулся из Сочи в Москву, у него «напряженный, но непубличный рабочий день». Публичной будет встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, на которой будет обсуждаться в том числе тематика частичной мобилизации.
Президент пообщается с лидерами территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав России, но деталей пока нет: «Мы сообщим вам, когда они встанут в график, если они встанут в график».
Пока неизвестно, посетит ли глава государства концерт в поддержку итогов референдумов, который состоится в пятницу на Красной площади: «Пока не могу вам ответить на этот вопрос».
Путин не планирует встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который собирается посетить Россию. Остальные вопросы следует направлять в МИД.
В Кремле не уточняют, будут ли цели военной операции выполнены с вхождением четырех новых территорий в состав России, но «нужно как минимум освободить всю территорию ДНР»: «Более детальный ответ вы получите со временем, в случае если будут подписываться такие документы».
Песков не знает, планируется ли объявлять на этих территориях контртеррористическую операцию: «Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны».
Что касается экономического аспекта, российский бюджет «выдержит» вхождение новых регионов в состав страны, но предстоит серьезная работа на перспективу.
О США как возможной стороне украинского конфликта
США все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине, «это чрезвычайно опасно». Российская сторона негативно относится к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности использования поставляемого США на Украину оружия против территорий, где прошли референдумы о вхождении в состав РФ.
О ситуации вокруг «Северных потоков»
В Кремле считают абсурдными, но ожидаемыми обвинения в адрес России из-за ЧП на «Северных потоках»: «Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии».
Россия, как и Европа, не была заинтересована в этом ЧП: «Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы лишились маршрута поставки газа в Европу».
Произошедшее с газопроводами — «большая проблема» для Москвы, так как из строя вышли обе нитки «Северного потока — 1», а предназначавшийся в том числе для внутреннего потребления газ «Северного потока — 2» теперь уходит в воздух.
Песков напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена, обещавшего в начале февраля избавиться от «Северного потока — 2»: «Что имел в виду президент США, мы не знаем». При этом Соединенные Штаты «очень и очень заинтересованы в дальнейшем получении “супер-пупер прибылей” от поставок газа в Европу.
В Кремле призывают дождаться «момента исследования», прежде чем «делать какие-то заявления»: «Какую-то информацию нужно всем нам ожидать от датчан и от шведов».
Москва будет настаивать на участии «Газпрома» как собственника трубопроводов в расследовании ЧП.
О ситуации с картами «Мир»
В ситуации с отказом турецких банков принимать карты «Мир» России и Турции необходимо совместно искать пути противодействия давлению США в банковской сфере.
Все заинтересованы, чтобы зерновая сделка работала, но необходимо выполнять ее первоначальную цель — поставки продовольствия в беднейшие страны. Для этого нужны дополнительные усилия.
Искусственные ограничения на экспорт российских удобрений должны быть сняты как исходя из логики, так и по условиям зерновой сделки.