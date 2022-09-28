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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
16:05 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Посольство США призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть, говорится в сообщении американской дипмиссии в Москве.

Источник: © РИА Новости

Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале, после начала специальной военной операции на Украине и с тех пор не меняло рекомендации. В качестве причины предупреждения, которое было опубликовано в среду, посольство указало начавшуюся в России мобилизацию. В сообщении дипмиссии утверждается, что Россия «может отказаться принимать двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает на военную службу».

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию пока есть доступные варианты», — говорится в сообщении на сайте посольства.

«Коммерческие рейсы в настоящее время ограничены и часто недоступны в короткие сроки. Наземные маршруты выезда на машине или автобусах доступны. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно забронировать подходящие маршруты», — отмечается в сообщении американской дипмиссии.

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