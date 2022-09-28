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15:36 (мск), источник: ТАСС

Глава ВГА Запорожской области попросил Путина принять регион в состав России

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал адресованное президенту России Владимиру Путину предложение о принятии области в состав РФ в качестве нового субъекта.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

В документе подчеркивается, что свой выбор народ сделал на референдуме, решив «покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с родной гаванью — Россией». Документ датирован 28 сентября.

Ранее по итогам референдума Балицкий заявил журналистам, что Запорожская область де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил с 23 по 27 сентября одновременно в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% жителей региона, пришедших на участки, сообщила во вторник председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

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