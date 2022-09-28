Глава ВГА Запорожской области попросил Путина принять регион в состав России

Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
В документе подчеркивается, что свой выбор народ сделал на референдуме, решив «покончить с чуждыми ему ценностями и воссоединиться с родной гаванью — Россией». Документ датирован 28 сентября.
Ранее по итогам референдума Балицкий заявил журналистам, что Запорожская область де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил с 23 по 27 сентября одновременно в четырех регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% жителей региона, пришедших на участки, сообщила во вторник председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.