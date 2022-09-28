Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом

Встреча двух лидеров прошла на государственной даче в Пицунде.
Приветствуя президента Белоруссии, Бжания напомнил, что в январе 1996 года на Совете глав государств — членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.
«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии — это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», — отметил Бжания.
«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!» — сказал он.
Лукашенко поблагодарил Бжанию за теплые слова. «Ностальгия никогда не покидает нас. В далекие времена, может быть в 25−27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу — что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. «У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», — отметил Лукашенко и предложил обсудить вопросы укрепления отношений.