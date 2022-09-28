Белый дом объяснил слова Байдена о намерении «положить конец» «Северному потоку»

«Президент сказал, что “Северный поток 2” не введут в строй и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — сообщила она на брифинге.
7 февраля 2022 года Джо Байден сказал, что в случае российского вторжения на территорию Украины «не будет никакого» «Северного потока-2». Однако он не уточнил, какие конкретно меры будут приняты. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла это угрозой и заявила, что Джо Байден должен ответить, действительно ли США реализовали ее на практике.
26 сентября в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошло резкое падение давления. На следующий день Дания и Швеция обнаружили утечки на трех нитках газопровода. Оператор газопроводов Nord Stream AG назвал повреждения беспрецедентными. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что причиной стала диверсия. Официально никто не брал на себя ответственность за произошедшее. В Кремле напомнили о февральском заявлении Байдена и заявили, что США хотят увеличить поставки своего сырья на европейский рынок.